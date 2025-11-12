Devlet Bahçeli'den Düşen Uçakla İlgili İlk Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Resmi açıklama paylaşılmadan her ifade hükümsüzdür. Feci olay bütün yönleriyle incelenecek" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den Düşen Uçakla İlgili İlk Açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında, uçağın Azerbaycan’ın Gence şehrinden Türkiye’ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşmesine değinen Bahçeli, “Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımız, Türkiye’ye gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğramış, uçakta bulunan 20 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Bu olay milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Olay elbette tüm yönleriyle incelenecek ve her ihtimal dikkatle araştırılacaktır. Beklentimiz de budur” ifadelerini kullandı.

SPEKÜLASYONLARA KARŞI UYARDI

Bahçeli, kazayla ilgili spekülasyonlara karşı uyarıda bulunarak, “Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir” dedi.

ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mesajını tamamlayan Bahçeli, “Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

