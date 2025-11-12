20 Askerimizin Şehit Olduğu Uçakta İnceleme Devam Ediyor! Enkazdan İlk Görüntüler Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi kargo uçağında 20 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehit oldu. Olay sonrası bölgeye Gürcistan güvenlik birimleri sevk edildi ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

UÇAK DESTEK GÖREVİNDEYDİ

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı, Azerbaycan Zafer Günü etkinliğine katılan Türk uçaklarına lojistik destek sağlamak üzere Gence’den havalandı. Normal rotasını izleyen uçak, Gürcistan hava sahasına giriş yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk fotoğraflarda, uçağın kuyruk kısmı olduğu tahmin edilen bir parçanın enkazdan ayrıldığı görüldü. Dört motorlu uçaktan dumanlar yükselmeye başladı, ana gövde dönerek hızla yere çarptı. Enkaz geniş bir alana yayıldı.

MOTOR VE ANA GÖVDE TAMAMEN YANMIŞ

Düşen uçağın motoru ve ana gövdesinin tamamen yandığı fotoğraflarda net şekilde görülüyor. Kaza kırım ekipleri, uçaktan yayılan tüm parçaları topluyor ve detaylı inceleme başlattı.

GÜRCİSTAN EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Uçağın radardan kaybolmasının ardından Gürcistan ekipleri bölgeye ulaştı ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Şu ana kadar herhangi bir acil yardım çağrısı alınmadığı belirtildi.

Gence’den havalanan uçağın düşüş nedeni için kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Kaza kırım ekipleri, uçak enkazı üzerinde detaylı incelemeler yaparak kazanın tüm sebeplerini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

(Enkaz fotoğrafları Reuters'ten servis edilmiştir)

Kaynak: Haber Merkezi