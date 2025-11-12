Türkiye Yasta... Tekirdağ’a Şehit Ateşi Düştü! Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un Babasından Kahreden Sözler

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri Hava Astsubay İlker Aykut oldu. Acı haberin ulaştığı Tekirdağ’da baba Ünal Aykut’un gözyaşları içinde söylediği “Zaten siz de benim oğlumsunuz” sözleri yürekleri dağladı.

Azerbaycan'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakta 20 personelin olduğunu açıkladı. Şehit olan askerlerin ailelerine de acı haber verildi.

ACI HABER TEKİRDAĞ’A ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, içinde 20 personelin bulunduğu kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü ve tüm personelin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerden Hava Astsubay İlker Aykut’un Muratlı’daki ailesine acı haber, askeri yetkililer ve Kaymakamlık görevlileri tarafından verildi. Haberi alan baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut gözyaşlarına boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları eve akın etti.

Türkiye Yasta... Tekirdağ’a Şehit Ateşi Düştü! Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un Babasından Kahreden Sözler - Resim : 1

“ZATEN SİZ DE BENİM OĞLUMSUNUZ”

Oğlunun şehadet haberini alan baba Ünal Aykut, eve gelen askerlere sarılarak “Zaten siz de benim oğlumsunuz” dedi. Duygusal anlar yaşanırken, çevredeki vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

SON KONUŞMASI YÜREK BURKTU

Türkiye Yasta... Tekirdağ’a Şehit Ateşi Düştü! Şehit Hava Astsubay İlker Aykut’un Babasından Kahreden Sözler - Resim : 2

Bir çocuk babası olan şehit İlker Aykut’un, Azerbaycan’dan uçağa binmeden önce babasını arayarak “Baba, biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?” diye sorduğu, babasının da “Evet, ektim oğlum” yanıtını verdiği öğrenildi.

Tekirdağlı Hava Astsubay İlker Aykut’un cenazesinin, askeri törenin ardından memleketinde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Şehit
