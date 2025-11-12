MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C130 tipi askeri nakliye uçağı, dün Gürcistan hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 20 askerin tamamının şehit olduğu bildirildi. Uçağın kalkıştan 27 dakika sonra radar bağlantısının kesildiği tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin enkaz bölgesinde incelemelere başladığını duyurdu.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Bakanlık olayla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.
27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.
Uçuş ekibiyle birlikte uçakta yer alan 20 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında, “Düşen uçağımızda, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Düşen uçakta şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu:
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
Hava Başçavuş Ramazan Yağız
Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı
Hava Başçavuş Akın Karakuş
Hava Başçavuş Burak Özcan
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
Kaynak: Haber Merkezi