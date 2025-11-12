Gürcistan’da Askeri Kargo Uçağımızın Düşmesi Sonrası Dünyadan Türkiye'ye Taziye Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C130 tipi Türk Hava Kuvvetleri uçağı, dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında kaza geçirdi. Kazada uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Dünya genelinden birçok lider ve devlet yetkilisi Türkiye’ye taziye mesajlarını iletti.

ALİYEV’DEN ERDOĞAN’A TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazada hayatını kaybeden askerler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık" ifadelerine yer verdi. Aliyev ayrıca, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

KKTC CUMHURBAŞKANI: ‘ŞEHİTLERE ALLAH’TAN RAHMET DİLERİM’

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti: "Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

FRANSA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fransa, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait "C130" tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesini büyük üzüntüyle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri kargo uçağının düştüğünün büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir."

ABD'DEN TAZİYE

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya paylaşımı ile taziyede bulunurken, yaşanan kazadan ötürü üzüntülerini dile getirdi.

PAKİSTAN’DAN TAZİYE MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kazada yaşamını yitiren askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı iletti. Şerif mesajında, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DAN MESAJLAR

İtalya: Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı etiketleyerek sosyal medyada, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Estonya: Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Margus Tsahkna, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" ifadeleriyle üzüntülerini paylaştı.

Litvanya: Sosyal medya üzerinden, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.

Romanya: Dışişleri Bakanlığı, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız." mesajını paylaştı.

ORTA DOĞU’DAN BAŞSAĞLIĞI

Ürdün: Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

Katar: Emir Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı iletti.

İran: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yayımlanan taziye mesajında, Türk askeri uçağının düşmesi nedeniyle Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Mesajda, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

NATO VE MÜTTEFİKLERDEN TAZİYE MESAJLARI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız"

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı. Dragone, "(Olay hakkında) daha fazla bilgi beklerken, düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yayımladığı taziye mesajında "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ASYA’DAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Japonya: Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Masami, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Japonya yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Kazakistan: Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.

Kosova: Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajlarını iletti.

Kaynak: Haber Merkezi