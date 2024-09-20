Ünlü Oyuncunun Zor Günleri... Önce Annesini Kaybetti, Şimdi de Sevgilisinden Ayrıldı!

"Hercai" dizisiyle şöhret olan ve geçen haftalarda annesini kaybeden Akın Akınözü, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ayrıldı.

Magazin Medyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini karşılıklı anlaşarak noktaladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen Akın Akınözü, “Zaten evli gibiyiz” diye yanıt vermişti.

Akınözü, şu dönemde Tuba Büyüküstün ile birlikte oynayacağı "Mardin’in En Güzel Kızı" adlı sinema filminin hazırlığında.