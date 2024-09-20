Ünlü Oyuncunun Zor Günleri... Önce Annesini Kaybetti, Şimdi de Sevgilisinden Ayrıldı!

Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün, uzun yıllardır beraberlik yaşadığı sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ayrıldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncunun Zor Günleri... Önce Annesini Kaybetti, Şimdi de Sevgilisinden Ayrıldı!

"Hercai" dizisiyle şöhret olan ve geçen haftalarda annesini kaybeden Akın Akınözü, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile ayrıldı.

Magazin Medyası özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini karşılıklı anlaşarak noktaladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemlerde evlilik soruları yöneltilen Akın Akınözü, “Zaten evli gibiyiz” diye yanıt vermişti.

Akınözü, şu dönemde Tuba Büyüküstün ile birlikte oynayacağı "Mardin’in En Güzel Kızı" adlı sinema filminin hazırlığında.

Ünlü Oyuncular İlk Kez Bir Arada! Tuba Büyüküstün İle Akın Akınözü Partner OlduÜnlü Oyuncular İlk Kez Bir Arada! Tuba Büyüküstün İle Akın Akınözü Partner OlduMagazin
Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...Magazin
Akın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını KaybettiAkın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını KaybettiMagazin
Son Güncelleme:
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
Harcına Ekleyin Sigara Böreği Asla Dağılmıyor! Şefler Böyle Hazırlıyor Harcına Ekleyin Sigara Böreği Asla Dağılmıyor! Şefler Böyle Hazırlıyor
Halil Ergün'den Radikal Karar! Tüm Hayatını Değiştiriyor Halil Ergün'den Radikal Karar
Beren Saat'in Beyaz Perdedeki Partnerleri Belli Oldu Beren Saat'in Beyaz Perdedeki Partnerleri Belli Oldu