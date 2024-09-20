Beren Saat'in Beyaz Perdedeki Partnerleri Belli Oldu

Bir döneme Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakteriyle damga vuran Beren Saat, beyaz perde için hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beren Saat “Gizli Dolap” filmiyle setlere geri dönüyor. Burcu Görgün’ün kaleme aldığı film dijital platformlarda yayınlanacak.

Saat’in partnerleri de belli oldu. Rengin Alaz‘ın eşi Barış’ı Yiğit Özşener canlandırırken Rengin’in yıllar sonra karşısına çıkan gençlik aşkı Cem’i de oyuncu Furkan Andıç oynayacak.