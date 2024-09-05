Ünlü Oyuncular İlk Kez Bir Arada! Tuba Büyüküstün İle Akın Akınözü Partner Oldu
Festivallerden ödülleri toplayarak dönen “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven’in yeni filminde, başroller Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü'nün oldu. Ünlü oyuncular, filmde toksik bir ilişkiye sahip iki sevgiliyi canlandıracak.
Uzun yıllardır televizyonun en ünlü oyuncularından olan Tuba Büyüküstün ile son dönemin parlayan yıldızı Akın Akınözü, "Mardin’in En Güzel Kızı" filminde bir araya geliyor. Filmin yönetmen koltuğunda festivallere damga vuran "Çilingir Sofrası" filminin yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; iki oyuncu filmde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesine hayat verecek.
GÜÇLÜ BİR KADININ MÜCADELE ÖYKÜSÜ
Şimdiden merak uyandıran filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor. Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.