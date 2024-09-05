Acun Ilıcalı Evlendi, Şeyma Subaşı'dan Manidar Paylaşım Geldi! 'Tüm Sorularım Cevap Buldu'

Son yılların en popüler sosyal medya fenomenlerinden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dün akşam dünyaevine girmesinin ardından gündem oldu. Akşamın en çok konuşulan isimlerinden olan Subaşı, düğün sonrası merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Subaşı, "hayatı boyunca kendisine sorduğu tüm soruların cevaplandığını" ve "herkesi içindeki iyiliği dışarı çıkarması gerektiğini" ifade etti.

'HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURUYOR'

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor.

Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor. Belki de bir Sihir.

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu."

Kaynak: Gerçek Gündem