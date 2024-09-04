Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, 4 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam evlenecek. Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak düğünde sahne alacak kişi belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu

4 yıldır birlikte olan Ayça Çağla Altunkaya ile TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bugün saat 21.00'de Esma Sultan Yalısı'nda evleniyor. Magazin dünyasının dikkatle takip ettiği düğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önce çiftin düğün davetiyesi sızmış, siyah ve ışıltılı dijital davetiye dikkat çekmişti. İkili, konuklardan siyah giymelerini istemiş ve davetlilere “Lütfen sosyal medya olmasın” diye ricada bulunmuştu.

Ilıcalı ile Altunkaya çiftinin düğününde sahne alacak kişi de belli oldu. Dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’i &me gecede sahne alacak.

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