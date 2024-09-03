Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Davetiyesinde Şaşırtan İstek

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yarın akşamki yapılacak düğünle dünya evine girecek. Çiftin davetiyesindeki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Siyah zemin üzerine yapılan tasarımıyla kendinden söz ettiren davetiyede, davetlilerden bir ricada bulunuldu. Davetiyede yer alan ricada, “Sosyal medya olmasın lütfen” denildi.

Uzun süreli birliktelikleriyle magazin gündemine sık sık gelen ikili, yarın nikah masasına oturacak. Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğünü ise Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı’nın, yakın arkadaşlarının olduğu bir grupla düğün yapmayı planladığı kaydedildi.

Çiftin ortaya çıkan davetiyesinde ise, sosyal medya uyarısı yer alması dikkat çekti.