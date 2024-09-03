Bahar Dizisine Taze Kan! Ünlü Oyuncu Kadroya Girdi

Geçtiğimiz sezonun çok ses getiren yapımlarından biri olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin kadrosu ikinci sezonda genişliyor.

Kısa sürede fenomen haline gelen dizi 5 Eylül'de sete çıkıyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği, Ayça Üzüm ve ekibinin senaryosunu kaleme aldığı ve Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün 17 Eylül'de izleyicilerle buluşması planlanıyor.

Yeni sezonda birden fazla yeni yüzle seyirci karşısına çıkacak olan Bahar dizisinin senaryosuna eklenen "Başhekim Süreyya Biçer"i kimin canlandıracağı belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hikayeye gelişiyle tüm dengeleri altüst edecek olan genç ve otoriter başhekim Süreyya'ya Büşra Pekin hayat verecek.

Öte yandan; Süreyya'nın sağ kolu ve gizli muhbiri "Eylem" karakterini Elçin Afacan, Evren'in (Buğra Gülsoy) yetiştirme yurdundan en yakın arkadaşı Yusuf'un oğlu "Cem" karakterini Doğan Can Sarıkaya, Uğur'un (Devrim Kabacaoğlu) babası ve Nevra'nın (Hatice Aslan) ikinci baharını yaşayacağı Adanalı iş insanı "Habip" karakterini ise Nizam Namidar canlandıracak.