Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya Evlendi: Düğün Klibi Yayınlandı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ayça Çağla Altunkaya'nın, nikah hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.

Çiftin düğün davetiyesinin tamamen siyah olması dikkat çekmişti. Davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

Dört buçuk yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya düğün yeri Esma Sultan Yalısı’na sürat teknesiyle geldi. Acun Ilıcalı, klasik bir smokin tercih ederken, Çağla Altunkaya ise zarif bir gelinlikle göz kamaştırdı.

Çiftin nikah organizasyonu üstlenen firma hem nikahtan kareler hem de bir video paylaştı. Gelin ve damat kadar, Acun’un küçük kızı Melisa'nın da başrolde olduğu o anlar paylaşıldı.