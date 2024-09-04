Acun Ilıcalı 4'üncü Kez Evleniyor... Merakla Beklenen Düğünden İlk Kare

Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bugün nikâh masasına oturacak. Düğüne saatler kala ilk paylaşım Ayça Çağla Altunkaya'dan geldi. Altunkaya'nın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan hazırlık süreci büyük ilgi topladı.

Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı 4'üncü Kez Evleniyor... Merakla Beklenen Düğünden İlk Kare

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bu akşam dünyaevine girecek.

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek düğüne saatler kala, Ayça Çağla Altunkaya'nın, nikaha hazırlık görüntüleri ortaya çıktı. Altunkaya'nın makyaj yaptırdığı anlar paylaşılırken, parmağındaki yüzük dikkati çekti.

Acun Ilıcalı 4'üncü Kez Evleniyor... Merakla Beklenen Düğünden İlk Kare - Resim : 1

DAVETİYELERİ SIZMIŞTI

Öte yandan çiftin düğün davetiyesi de sosyal medyaya sızmıştı. Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın" diye not düşmüştü. İkili ayrıca konukların siyah giymelerini istemişti.

Etiketler
Acun Ilıcalı
Son Güncelleme:
Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü Kahve Davetine Giden Kadın, Altın İçin Öldürüldü
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Davetiyesinde Şaşırtan İstek Düğün Davetiyesinde Şaşırtan İstek
Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu Acun Ilıcalı'nın Düğününde Sahne Alacak İsim Belli Oldu
10 Bin Lira İçin Arkadaşını Bıçakladı 10 Bin Lira İçin Arkadaşını Bıçakladı