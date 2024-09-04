Acun Ilıcalı 4'üncü Kez Evleniyor... Merakla Beklenen Düğünden İlk Kare

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya bu akşam dünyaevine girecek.

Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşecek düğüne saatler kala, Ayça Çağla Altunkaya'nın, nikaha hazırlık görüntüleri ortaya çıktı. Altunkaya'nın makyaj yaptırdığı anlar paylaşılırken, parmağındaki yüzük dikkati çekti.

DAVETİYELERİ SIZMIŞTI

Öte yandan çiftin düğün davetiyesi de sosyal medyaya sızmıştı. Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın" diye not düşmüştü. İkili ayrıca konukların siyah giymelerini istemişti.