Prens William Tahta Çıkınca Ne Yapacak? 'Acımasız Planı' İfşa Oldu!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası tahta geçen Kralı III. Charles, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Tahtının veliahtı olan Galler Prensi William'ın ise omuzlarındaki yük ağırlaşıyor. İngiliz halkı, Galler Prensi'nin yakın zamanda tahta geçebileceğini düşünüyor.

Prens William'ın kral olduğunda yapmak istediği bazı şeyler olduğu bir süredir konuşuluyordu. 2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşınan kardeşi Prens Harry ve Meghan Markle'a herkesten daha çok öfkeli olduğu bilinen William'ın, kral olduğunda çift için daha "acımasız planları" olduğu öğrenildi.

'SONSUZ KADAR DIŞARIDA KALMALILAR'

The Daily Mirror'ın haberine göre, Prens Harry'nin kraliyet sırlarını ortaya döktüğü "Spare" kitabında Harry, Kensington Sarayı'ndaki bir tartışmada William'ın kendisine fiziksel olarak saldırdığını iddia etmişti. Kaynaklar "William, kral olduğunda ne yapacağını planladı ve onların ailede bir geleceği olduğunu düşünmüyor. Harry ile Meghan'ın tekrar aralarına katılmasına izin vermenin kötü bir adım olacağını ve sonsuza dek dışarıda kalmaları gerektiğini düşünüyor" dedi.

Diğer yandan, Prens Harry'nin ailesini ve İngiltere'deki yaşantısını çok özlediği ve aralarının iyi olmasını çok istediği biliniyor.