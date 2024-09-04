Geçirdiği rahatsızlık sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.