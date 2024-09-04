Oyuncu Umut Avcı, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beynine pıhtı atması nedeniyle 15 gündür hastanede gördüğü tedavinin ardından 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 44 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Umut Avcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Avcı için Edirne Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Avcı'nın ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, oyuncunun arkadaşları ve yakınları katıldı.
Avcı’nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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