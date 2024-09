Queen Grubunun Efsane Gitaristi Brian May Felç Geçirdi!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen’in gitaristi Sir Brian May, geçen hafta geçirdiği küçük bir felç nedeniyle gitar çalamadığını duyurdu.

Konuyla ilgili Instagram sayfasından video yayınlayan 77 yaşındaki ünlü müzisyen, geçirdiği felcin sol kolunu kontrol ettirmesini etkilediğini belirtti.

May, geçen hafta hastaneye gittiğini ve kendisine burada teşhis konulduğunu ekledi.

'DURUM BİRAZ KORKUTUCUYDU'

Geçtiğimiz yılın mart ayında Kral 3. Charles tarafından Sir unvanı verilen müzisyen şöyle konuştu:

"İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra gitar çalabiliyorum. Durum biraz korkutucuydu ancak hastanede inanılmaz bir bakım ve ilgi gördüm.

İyiyim, sadece bana söyleneni yapıyorum, yani temelde hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda araba kullanmıyorum, uçağa binmiyorum veya kalp atış hızımı çok yükseltecek şeyler yapmıyorum."

May, Queen grubunun kurucu üyesi olması ve "We Will Rock You" ve "Who Wants to Live Forever" gibi büyük hitlerden bazılarını yazmasıyla tanınsa da, aynı zamanda bir astrofizikçi ve hayvan hakları aktivisti olarak da tanınıyor.