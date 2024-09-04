Filmekimi, 4 Ekim'de Başlıyor

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Filmekimi 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Cannes'dan Venedik'e, Locarno'dan Toronto'ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler, etkinlik kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, İstanbul'da Atlas 1948 Sineması, City's Nişantaşı, Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gösterilecek. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara'da Kült Kavaklıdere, İzmir'de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir'de izleyicilerle buluşacak.

Filmekimi biletleri bu yıl CRR dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.

Kaynak: AA