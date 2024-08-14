Samsun'da Açık Hava Film Festivali'ne Yoğun İlgi

Samsun'un İlkadım Belediyesinin düzenlediği ‘Açık Hava Sinema Festivali’, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Açık Hava Sinema Festivali'nin ilk akşamında ‘Bizim İçin Şampiyon’ isimli yerli sinema filmi gösterildi. AVM meydanına kurulan dev ekranda açık havada sinema filmi izlemenin tadını çıkaran vatandaşlar, filmin ardından İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’a teşekkür etti. Festivalin 18 Ağustos 2024 Pazar günü sona ereceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Her yaştan tüm hemşehrilerimizi, açık havada film izlemeye davet ediyorum” dedi.

‘Bizim İçin Şampiyon’ isimli sinema filmini İlkadım Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Güven, birim müdürleri, AVM yetkilileri ve vatandaşlarla birlikte seyreden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “70’li yıllarda yaz akşamlarında Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri açık havada izlenirdi. Biz de bu nostaljik sinema keyfini vatandaşlarımıza tekrar yaşatabilmek adına, ‘Açık Hava Sinema Festivali’ni düzenliyoruz. Festivalimizin açılış filmi olan ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmini hemşehrilerimizle birlikte seyrettik. Katılım ve ilginin yoğunluğu bizi mutlu etti. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimizde çocuklarımız için de sinema filmleri olacak. Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımızı ve evlatlarımızı bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA