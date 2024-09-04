Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi

Adıyaman'da çobanlar tarafından bir mağara keşfedildi. Magnezyum ve kalsiyum karışımı suyun damlayarak oluşturduğu sarkıt ve dikitler, görenleri hayran bıraktı.

Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi

Adıyaman'da magnezyum ve kalsiyum karışımı suyun 'Damlaya damlaya' milyonlarca yılda oluşturduğu sarkıt ve dikitlerin bulunduğu yeni bir mağara çobanlar tarafından keşfedildi.

Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi - Resim : 1

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyü sınırlarında milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu, yaklaşık 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde ki doğal bir mağara bulundu. Mağaranın içindeki damlataşları gören vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililer, incelemede bulundukları mağaranın 'doğal mağara' olarak tescillenmesi için işlemlere başladı.

Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi - Resim : 2
Çobanlar tarafından bulunan ve giriş kısmı yaklaşık 4x4 ebadında olan ve güçlükle girilebilen mağarada sarkıt ve dikitler heyecanlandırdı. Mağaranın tavanından damlayarak tabanda birikmesi sonucunda oluşan dikitler ile yukarıdan sarkan sarkıtların birleşmesiyle mağara sütunlarını meydana getiriyor.

Keşfedilen bu mağarada 3 metre çapında, 10 metre uzunluğunda bir mağara sütunu da büyüklüğü ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Su damlacıklarının hala aktif olduğu mağarada sarkıt ve dikit oluşumu sürüyor. Birbirinden ilginç şekillerin meydana geldiği mağara doğa tutkunlarını bekliyor.

Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi - Resim : 3

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Su damlacıklarının damlaması sonucu oluşan sarkıt ve dikitler gördük. Ayrıca sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucunda kolonları (Sütun) gördük. Bu kolonun yüksekliği yaklaşık 10 metre, çapı ise 3 metre civarında. Buradaki doğaseverler özellikle bu mağaraya gelip görsünler. Çünkü dışarıya göre hem serin hem de bu sarkıt ve dikitler muazzam bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Milyonlarca Yılda Oluşuyor... Çobanların Keşfi, Görenleri Büyüledi - Resim : 4

Mağarayı yetkililere bildiren vatandaş Recep Kılınç ise "Hayvan otlatırken bir mağaranın girişinin olduğunu fark ettim. İçeri girdim, ondan sonra karşıma sütunlar falan çıktı. Kolonlar çıktı. Ben müzeye haber verdim, gelip görmelerini rica ettim. Geldiler baktılar, teşekkür ediyorum kendilerine" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman
Dünyanın 'En Kıymetli Konseri' Geliyor: 355 Sterlinlik Bileti Almak İçin 15 Saat Beklediler! Dünyanın 'En Kıymetli Konseri' Geliyor
Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem
Sanatçı Mehmet Güleryüz Hayatını Kaybetti Sanatçı Mehmet Güleryüz Kansere Yenildi
Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı Elektronik devi kapısına kilit vurdu! Binlerce şubesi ve çalışanı vardı