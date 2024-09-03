Dünyanın 'En Kıymetli Konseri' Geliyor: 355 Sterlinlik Bileti Almak İçin 15 Saat Beklediler!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Oasis, 2009 yılındaki ayrılıklarının ardından ilk kez bir araya geliyor. Grup üyeleri olan kardeşler Noel ve Liam Gallagher'ın 15 yıllık küslüğü sonrası grup, yoğun talep üzerine gelecek yıl turneye çıkma kararı aldı.

Gallagher kardeşler, 2025 yazında 14 konser verirken, konserlerin dördü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda, dördü de Manchester'daki Heaton Park'ta gerçekleşecek. Cardiff, Edinburgh ve Dublin'de de konser verecek olan grubun turne biletleri 31 Ağustos'tan beri satışta.

BİLET SATIŞINDA KRİZ

NTV'de yer alan habere göre; konser biletlerine olan olağanüstü talep nedeniyle bilet satış sitesi çöktü. Bilet satın alma sürecinde sorun yaşayan binlerce hayran, şikayetlerini anlattı. Saatlerce siteye girmeye çalıştıklarını ve biletlerin kısa sürede tükendiğini öğrenen hayranlardan bazıları, bilet alma sayfasına ulaşmak için 15 saat dahi harcadı.

Oasis hayranları, erişim sorunu haricinde yüksek bilet fiyatlarına da tepki gösterdi. Daha önce genel giriş bilet fiyatının 150 sterlin olduğu doğrulansa da satışı yapan sitenin fiyatlandırma politikası nedeniyle bilet fiyatlarının 355 sterline kadar çıktığı belirtildi.