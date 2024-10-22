Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Ateş Püskürdü! Engelli Kardeşiyle İlgili Gerçekleri Anlattı

Survivor All Star'ın ünlü yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, kariyerine şarkıcı olarak devam ediyor. Ünlü isim bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kalaycıoğu, sosyal medyada engelli kız kardeşi hakkında bir paylaşım yaptı.

'HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ...'

Kalaycıoğlu, kardeşinin yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını dile getiren Kalaycıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Kardeşim Cansu’nun bir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Birden zayıfladı, sadece şeker yemek istiyordu… Her hastane farklı bir teşhis koydu. En sonunda davamızın hala sürdüğü hastaneye gittik. Doktor o gece ailesiyle tatile çıkacağı için acil tedavi yapmaya çalıştı! ’Apandisit patladı’ dedi, aldı ameliyata. Ameliyat sonrası ‘şeker tüketsin’ dedi. Meyve yedirdik. Kardeşim iki güne yakın uyanamadı. Sonra şekerine baktılar. Kardeşim 500 şekerle komadaymış! Apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktor tatilden geri döndü. İnsülin dozunun fazla verilmesiyle kardeşimin kalbi 70 dakika durdu. Her şey için çok geçti artık…

'KARDEŞİM DOKTOR İHMALİ SONUCU BU HALDE'

Beynin yüzde 70’den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler. Anneme fişini çekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani ‘zaten ölecek’ dediler. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan… Annem ağlayarak ‘Ben Cansu’yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana’ dedi. Kardeşim şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor vs. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde! Kardeşim tip 1 diyabet hastasıymış sadece! Ameliyatlık da bir durumu yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!"