Aleyna Kalaycıoğlu: Klip için şimdiden 10 bin euro harcadık

Sinan Akçıl ile birlikte single çıkardıktan sonra ünlü şarkıcı ile adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kayaycıoğlu, 'Bedelini Ödedim' ile giriş yaptığı müzik kariyerine dair konuştu.

'KLİP ÜCRETİ' SİTEMİ

İstinyePark'ta görüntülenen ve fit hali ile dikkat çeken genç şarkıcı, "Haftaya Berlin'e gidiyorum, alışverişe geldim. Klip çekimim başlıyor. Çok masraflı oldu, şimdiden 10 bin euro harcadık ama yakında güzel bir klip gelecek" dedi.

BODRUM'DA TEKNE TATİLİ

Basın mensuplarının tatil planı ile ilgili soruları üzerine Kalaycıoğlu, "Tekrar Bodrum'da tekne tatili yapacağım" demekle yetindi.

'AŞK' HABERİNE GÜLÜCÜKLÜ CEVAP

Galatasaray forması giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında geçtiğimiz ay yaşanan bir takipleşme, aşk iddialarını beraberinde getirmişti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor yarışması ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

2021 yılında Survivor gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

Şimdilerde müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.