Meghan Markle ve Prens Harry'ye "dolandırıcılık" suçlaması

ABD'de yaşamaya başladıktan sonra anlaşmalar yapmaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin geçtiğimiz günlerde Spotify ile anlaşması sona erdi. Dijital müzik devi ile işbirliği yapan çiftin 25 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti.

Spotify yöneticisi olan ve podcast yayınları paylaşan Bill Simmons, anlaşmanın sona ermesinin ardından çift için "dolandırıcılar" dedi.

CNN'in haberine göre, Simmons "Keşke Meghan ve Harry'nin Spotify ile yollarını ayırma görüşmesinin bir parçası olsaydım. Dolandırıcılar!" dedi.

Yönetici, konuşmasına "Podcast fikri bulmaya yardımcı olmak için Harry ile yaptığım Zoom'un hikayesini anlatmak için sarhoş olmam gerekti. En iyi hikayelerimden biridir. Kahrolası dolandırıcılar" ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ BİR ANLAŞMA ARAYIŞINDALAR

İddialara göre, çift içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışındaydı. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.

FRANSIZ MODA DEVİYLE ANLAŞMA YOLUNDA

Öte yandan, Markle'ın Fransız lüks moda devi Dior ile anlaşmanın eşiğinde olduğu belirtildi. Marka elçileri arasında Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Charlize Theron ve Johnny Depp gibi isimler olan Dior'un, Markle ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapacağı iddia ediliyor.