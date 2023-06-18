Zeynep Bastık’tan programına katıldığı Ali Biçim’e tepki: Biz seninle artık yakın arkadaş değiliz

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Ali Biçim’in S.O.B.A adlı podcast’inin 4. bölümüne katıldı. Bastık’a “programda ‘”Ali Biçim’in, Zeynep Bastık’a vefasızlığı” başlığında çeşitli sorular yöneltildi. Ünlü şarkıcının cevabı ise ağır oldu.

Zeynep Bastık’tan programına katıldığı Ali Biçim’e tepki: Biz seninle artık yakın arkadaş değiliz

Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Ali Biçim’in S.O.B.A adlı podcast’inin 4. bölümüne katıldı. 

Biçim kendisi hakkında, “Ben Zeynep Bastık’a ‘Ya şarkı ne kadar güzel olmuş’ diyecek kadar arkadaş samimiyetini ne zaman kaybettim?” diye sordu. Bastık ise “Ben sana tam tarih vereyim istersen” diyerek tabiri caizse Biçim’e açtı ağzını yumdu gözünü.

“7 Nisan. Ben doğum gününü bile hatırlamıyorum. Ali, biz artık seninle yakın arkadaş değiliz. Gerçekten değiliz, ben öyle olduğumuzu sandım çok uzun süre bu arada. Öyle olduğumuzu düşündüm” diyen Bastık, Ali Biçim’le 10 senelik arkadaşlığının, Tolga Alkış’la boşandıktan sonra bittiğini söyledi.

“EĞLENCENİN VARLIĞI SENİ VAR EDER”

Biçim’in sadece flört etmek ve eğlenmek için arkadaş ortamlarında bulunduğunu savunan Bastık’ı, Biçim’in yıllardır birlikte çalıştığı Mesut Can Tomay da destekledi. Tomay, “Haklı. Biraz ciddi konuşacağım, kusura bakma: Celebrity dünyasıyla olan arkadaşlığın ne kadar köklü ve ne kadar eskiye dayanırsa dayansın, eğlence tuşuna bastığı için sen bu insanlarla standart insan ilişkilerini gözetmekte zorluk çekiyorsun. Yani bu nedir: Eğlencenin varlığı seni var eder, eğlencenin yokluğu seni yok eder. Bu insanlarla olan dev bir eğlence havuzunda yüzüp akşam evine geri dönüyorsun” ifadelerini kullandı.

Biçim, ikilinin bu sözleri karşısında kırılmadığını söyledi.

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