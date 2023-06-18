79 yaşında baba olan Robert De Niro'nun çocukları yeni kardeşleriyle tanışmamış

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro geçtiğimiz haftalarda yedinci kez baba olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncu, Tribeca Film Festivali'ne çocuğunun annesi Tiffany Chen ile katılmış ve ilk kez bir etkinlikle birlikte görüntülenmişti.

People dergisine konuşan 79 yaşındaki oyuncu, diğer çocuklarının henüz yeni doğan bebeğiyle tanışmadığını söyledi.

Oyuncu, henüz 2 aylık olan kızı Gia Virginia'nın büyük kardeşleriyle bir araya gelme fırsatı olmadığını "Henüz kardeşleriyle tanışmadılar ama tanışacaklar" sözleriyle ifade etti.

Aktörün, Drena (51), Raphael (46), Jualin(27), Aaron (27), Elliot (24 ve Helen (11) adlında altı çocuğu bulunuyor.

Daha önce 79 yaşında baba olmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuşan oyuncu "Harika hissediyorum" demişti. De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen (45), 6 Nisan'da bebek sahibi olmuştu.