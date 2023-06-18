Adıyamanlı Ermeni Manukyan, Pantheon'a defnedilecek

Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da, 2 Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı. Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

Adıyamanlı Ermeni Manukyan, Pantheon'a defnedilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olayları sırasında Anadolu’dan kaçan ve Nazi işgali sırasında direniş örgütünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ermeni kökenli Misak Manukyan’ın Paris’te ünlülerin anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilmesini kararlaştırdı.

Adıyaman doğumlu Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da, 2. Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı. Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

Fransa’da ülke tarihinde önemli rol oynayan kişiler cumhurbaşkanı kararnamesiyle anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilebiliyor.

FRANSA'NIN 'AYASOFYA' HİKÂYESİ: PANTHEON

Nazi işgali sırasında yabancı direnişçilerin liderliğini yapan Manukyan, Alman güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği biliniyor.

Macron, ünlü direnişçinin anıt mezara defnedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada cesaretiyle övdüğü Manukyan'ın Fransa'nın "evrensel değerlerini temsil ettiğini" bildirdi.

NAZİLER KURŞUNA DİZDİ

Manukyan, 21 Şubat 1944 tarihinde Naziler tarafından yakalanan direniş örgütünün yabancı üyeleriyle birlikte kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Manukyan, anıt mezara defnedilecek ilk yabancı ve Komünist direnişçi olacak.

Manukyan, anıt mezara 21 Şubat 2024’de düzenlenecek devlet töreniyle eşi Melinee ile birlikte defnedilecek.

Pantheon’da, Marie Curie, Pierre Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas gibi Fransa tarihinde iz bırakmış ünlü şahsiyetlerin anıt mezarları bulunuyor.

ADIYAMAN'DAN PARİS'E MANUKYAN'IN HAYAT HİKAYESİ

1915 olayları sırasında 1906 doğumlu Misak, ağabeyi Garabed'in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre ailesinin tanıdığı Kürt ailenin himayesinde yaşadıktan sonra savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye'de bir yetimhaneye gönderildi.

Fransa'ya gitmek için daha sonra buradan ayrılan Manukyan önce Marsilya'ya ardından da Paris'e yerleşti.

Citroen fabrikasında çalışmaya başlayan Manukyan, bununla birlikte edebiyatla ilgili bir dergide sol kanatın düşünceleriyle ve Fransa'da Ermeni kültürünün korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptı.

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