Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek Ayrılık Nedenini İlk Kez Açıkladı

Ecem Erkek, ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'daki 'Naime' karakteriyle adını duyurmuştu. Erkek, yeni sezonda ekibe geri döneceğini duyurdu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Erkek, geçtiğimiz sezon programdan neden ayrıldığını da ilk kez açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETMİŞTİ

Erkek, geçtiğimiz sezon programdan ayrılırken sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayımlamıştı. Vedasında oyunculuk yolculuğunu "upuzun bir yolculuk" olarak nitelendiren Erkek, Güldür Güldür’ün kendisi için "harika bir durak" olduğunu ifade etmişti. "Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım" diyerek veda etmişti.

"EĞLENDİREMEDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yeni sezon kutlamasında gazetecilere konuşan Erkek, ayrılma nedenini ilk kez açıkladı. "Eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüğüm için ayrıldım" diyen Erkek, bu durumun kendisine "ihanet" gibi hissettirdiğini belirtti. Eğlencenin karşılıklı bir süreç olduğunu vurgulayan oyuncu, "Ben eğlenmiyorsam karşı taraf da eğlenmiyor diye düşündüm" dedi.

Naime karakterinin zorluğuna da değinen Erkek, "Çok yorucu bir iş. Yorulduğumu ve yetemediğimi düşünmüştüm" ifadesini kullanarak bu duyguların ayrılışında etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi