Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Gizemli Yakışıklı Ortaya Çıktı... Paylaşımını Gören Dönüp Bir Daha Baktı

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde art arda yaptığı paylaşım yeni aşk iddialarını gündeme getirdi. Özellikle son paylaşımındaki gizemli yakışıklı sosyal medyanın diline düştü. Merakla beklenen yakışıklının kim olduğu ortaya çıktı.

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Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Gizemli Yakışıklı Ortaya Çıktı... Paylaşımını Gören Dönüp Bir Daha Baktı

Her adımı olay, her sözü gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı bu kez de yanındaki yakışıklıyla gündem oldu. Bali'de tatilini sürdüren Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla akıllara "Yeni bir aşka yelken açtı mı?" sorularını getirdi.

Şeyma Subaşı'ndan ilk olarak gül paylaşımı geldi.

Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Gizemli Yakışıklı Ortaya Çıktı... Paylaşımını Gören Dönüp Bir Daha Baktı - Resim : 1

Ardından ise kim olduğu bilinmeyen bir erkeğin mutfakta olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Gizemli Yakışıklı Ortaya Çıktı... Paylaşımını Gören Dönüp Bir Daha Baktı - Resim : 2

Subaşı'nın yüzünü paylaşmadığı erkeğin 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Gizemli Yakışıklı Ortaya Çıktı... Paylaşımını Gören Dönüp Bir Daha Baktı - Resim : 3

Sevgili olup olmadıklarına ilişkin soru ise halen yanıtını arıyor.

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