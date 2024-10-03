Daha Yolun Başındaydı... Reyting Canavarı Bir Diziyi Daha Yuttu!

Sonbaharın gelmesiyle ekranlarda yeni sezon da başladı. Birçok yeni projenin yanında geçen sezonlardan devam eden diziler de ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Bu dizilerden biri de Kanal D'nin Taş Kağıt Makas dizisi...

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Atv'nin Kör Nokta dizisi ve NOW'un Kötü Kan dizisi için, düşük reytingleri nedeniyle final kararı almasının ardından ikinci sezonu çok düşük reytinglerle açan Taş Kağıt Makas da yayın hayatına veda edecek.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Ozan Güven’i buluşturan, bu sezon kadrosuna Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir'i de ekleyen dizi 19. bölümde final yapacak.