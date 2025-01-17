Robbie Williams İstanbul'a Geliyor, İşte Sahne Alacağı Tarih

Müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, İstanbul'da konser vereceğini açıklayarak hayranlarını büyük bir heyecan yaşattı. İşte Robbie Williams'ın sahne alacağı tarih ve etkinlikle ilgili ayrıntılar...

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Robbie Williams İstanbul'a Geliyor, İşte Sahne Alacağı Tarih

Ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul’da sahne alacak. ‘Live 2025’ turnesi kapsamında sanatçı, 7 Ekim Salı akşamı Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Brit Awards gibi sayısız prestijli ödül kazanan ve Angels, Feel, Let Me Entertain You gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonlara ulaşan Williams, İstanbul’da gerçekleştireceği bu konserle Türk hayranlarına özel bir gece yaşatacak.

BİLET SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

7 Ekim 2025 Salı gecesi gerçekleşecek bu etkinlikte, Williams sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilere müzik dolu bir deneyim sunacak. Konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00’ten itibaren satışa çıkacak. Organizasyon ekibi, konserin yoğun bir katılımla gerçekleşeceğini tahmin ediliyor.

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Kaynak: DHA

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