Türkiye’de Yüzlerce Şubesi Olan Pizza Devi Kurucusundan Flaş Karar: Resmen Satılıyor
Dünyaca ünlü pizza zinciri Dominos'un kurucusu Thomas Monaghan, malikanesini yaklaşık 337 milyon TL'ye satışa çıkardı. Orta Çağ mimarisinden ilham alan ev, sunduğu lüks detaylarla ve fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca tanınan bir pizza markası Dominos'un kurucusu Thomas Monaghan, milyonlarca dolarlık evini satışa çıkardı. Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan bu fast food zincirinin kurucusu, sahip olduğu gösterişli malikaneyi 8.7 milyon dolarlık (yaklaşık 337 milyon TL) fiyat etiketiyle alıcı bekliyor.
Michigan’daki Ann Arbor şehrinde yer alan ve Retreat at Turtle Point adıyla bilinen malikane, mimar Frank Lloyd Wright’ın çizgilerinden esinlenerek Orta Çağ havası taşıyacak şekilde inşa edildi. 1996 yılında tamamlanan dev yapı, sadece mimarisiyle değil sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyor.
TAM 12 YATAK ODASI, 10 BANYOSU VAR
Toplam 4 bin metrekarelik alana yayılan mülkün içerisinde tam 12 yatak odası, 10 banyo, 4 ayrı tuvalet, bir misafirhane ve ayrıca bir kapıcı dairesi yer alıyor. Ana yapı yaklaşık 930 metrekare büyüklüğünde olup yüksek tavanlar, geniş cam cepheler ve doğal malzemelerle tasarlanmış.
Misafirhane 380 metrekare, kapıcı dairesi ise 183 metrekare büyüklüğünde. Ancak evi eşsiz kılan detaylar sadece bunlarla sınırlı değil. Arazide yer alan basketbol sahası, raketbol alanı, spor salonu, masaj odası, kapalı yüzme havuzu, jakuzi ve sauna gibi lüks olanaklar da dikkat çekiyor.
Evin satışını üstlenen emlak danışmanı Brent Flewelling’e göre, malikanenin en büyüleyici özelliği ise vadi manzarasına sahip olması. Sosyal medyada paylaşılan ilan, şimdiden 3 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü.