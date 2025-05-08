Türkiye’de Yüzlerce Şubesi Olan Pizza Devi Kurucusundan Flaş Karar: Resmen Satılıyor

TAM 12 YATAK ODASI, 10 BANYOSU VAR

Toplam 4 bin metrekarelik alana yayılan mülkün içerisinde tam 12 yatak odası, 10 banyo, 4 ayrı tuvalet, bir misafirhane ve ayrıca bir kapıcı dairesi yer alıyor. Ana yapı yaklaşık 930 metrekare büyüklüğünde olup yüksek tavanlar, geniş cam cepheler ve doğal malzemelerle tasarlanmış.