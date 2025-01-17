Galadaki Şov Pahalıya Patladı! Timothée Chalamet'ye Para Cezası

Hollywood'un son yıllardaki en büyük yıldızlarından olan dünyaca ünlü oyuncu Timothée Chalamet, şu sıralar Bob Dylan biyografisi "A Complete Unknown" filmiyle gündemde. Filmdeki performansıyla BAFTA Ödülleri'ne aday gösterilen oyuncu, filmin Londra galasına giderken ilginç bir olay yaşadı.

Online uygulama üzerinden kiralanabilen bisikletlerden biriyle kırmızı halıya çıkan Timothée Chalamet, tüm bakışları üzerinde toplarken, bir de para cezası aldı. Fransa'da katıldığı talk showda o gün başına gelen olayı anlatan oyuncu, trafik sıkışıklığını aşmak için çevre dostu bir yol seçtiğini ama şirketin park konusundaki katı politikaları nedeniyle ceza aldığını söyledi.

'ASLINDA ONLARIN DA REKLAMI OLUYORDU'

Chalamet, "Trafik sıkışıklığı vardı ve oraya park etmeme izin verilmiyordu, bu yüzden 65 sterlin ceza aldım" sözleriyle durumu anlatırken, "Üstelik bu gerçekten korkunç bir şey çünkü bir nevi onların reklamını yapıyordum" dedi.

Chalamet'in aldığı ceza İngiltere'de tartışma konusu oldu çünkü bisiklet firmasının ceza yapısı 2 ila 20 sterlin arasında değişirken, ilk kez işlenen suçlar için de herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi