Nazım Hikmet 123. Doğum Gününde Anılıyor

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta doğum günü dolayısıyla Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan "Ne güzel şey hatırlamak seni" adlı etkinlik ile Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anılacak.

Etkinlik öncesi saat 19.00'da "Şişli'de Bir Nâzım" kitabının lansmanı ve kokteyl yapılırken, saat 20.00'deki programın sunuculuğunu Altan Gördüm yapacak. Anma etkinliğinde ilk olarak, geçen yıl vefat eden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sesinden Nâzım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecek.

DANS EKİBİ VE KORO DA OLACAK

Levent Ülgen, Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyecek. Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak.

Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program, sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son bulacak.

Kaynak: ANKA