Nazım Hikmet 123. Doğum Gününde Anılıyor

Nazım Hikmet'in 15 Ocak'taki 123. doğum günü dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştiriliyor. "Ne güzel şey hatırlamak seni" adlı etkinlik çarşamba akşamı Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek.

Nazım Hikmet 123. Doğum Gününde Anılıyor

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet, 15 Ocak'ta doğum günü dolayısıyla Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan "Ne güzel şey hatırlamak seni" adlı etkinlik ile Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anılacak.

Etkinlik öncesi saat 19.00'da "Şişli'de Bir Nâzım" kitabının lansmanı ve kokteyl yapılırken, saat 20.00'deki programın sunuculuğunu Altan Gördüm yapacak. Anma etkinliğinde ilk olarak, geçen yıl vefat eden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sesinden Nâzım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecek.

Nazım Hikmet 123. Doğum Gününde Anılıyor - Resim : 1

DANS EKİBİ VE KORO DA OLACAK

Levent Ülgen, Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyecek. Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak.

Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program, sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son bulacak.

INCSOS 25’in Nerede Düzenleneceği Belli OlduINCSOS 25’in Nerede Düzenleneceği Belli OlduGüncel
İstanbulspor 99. Yaşını Kutladıİstanbulspor 99. Yaşını KutladıSpor

Kaynak: ANKA

Etiketler
Nazım Hikmet Şişli
Kızıl Goncalar'da Tartışma Yaratan Başörtü Sahnesi Kızıl Goncalar'da Tartışma Yaratan Sahne
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Gözlerine İnanamadılar! 2 Bin Yıllık Pati İzi Gözlerine İnanamadılar! 2 Bin Yıllık Pati İzi
Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor, Bağışıklığı Güçlendiriyor Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor