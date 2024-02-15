Pucca, hastalığını açıkladı: "Bazı şeylerin nedeni netleşti mi?"

Ev sahibiyle davalık olan Pucca lakaplı Selen Pınar Işık, kendisine bipolar teşhisi konduğunu açıkladı.

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Pucca, hastalığını açıkladı: "Bazı şeylerin nedeni netleşti mi?"

Birkaç gün önce kirasını ödemediği iddialarıyla adından söz ettiren ve ardından eski ev sahibi Tuba Ünsal'la da polemik yaşayan fenomen ve yazar Pucca, "Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyerek sağlık raporunu paylaştı.

Kendisine "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisi konduğunu duyuran Pucca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. Üzgün müyüm, bazı şeylerin nedeni netleşti mi? Ne hissettiğimi bilmiyorum. İç içe geçmiş başka mental sorunlarımla keşke daha önce tedaviye başlasaymışım diyorum. Neyse öyle işte... Arada burayı not defteri gibi kullanırım, derdimi anlatırım. Bir de Marilyn de Bipolardı. Keşke kendimi bu kadar özdeştirmeseymişim."

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