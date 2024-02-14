Demet Evgar ekrana geri döndü: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sevilen oyuncu Demet Evgar, ekran macerasına geri döndü. Evgar, yeni dizisi Bahar ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Demet Evgar ekrana geri döndü: Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sevilen oyuncu Demet Evgar, kızının doğumu sonrasında ekranlara dönme kararı aldı.

Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işlenecek. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor.

Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü.

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

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