Ekranlara kitleyecek, soluksuz izlenecek: TRT 1'de 15 Şubat'ta yayında!

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı", ilk bölümüyle yayına girmeye hazırlanıyor. 15 Şubat perşembe akşamı izleyici ile buluşacak olan "Kül Masalı", aşkı konu alıyor.

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Ekranlara kitleyecek, soluksuz izlenecek: TRT 1'de 15 Şubat'ta yayında!

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı", ilk bölümüyle 15 Şubat perşembe akşamı ekran yolcuğuna başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın iş için gittiği Bursa'da Özge Günay ile tanışmasını ve aralarındaki aşkı konu alıyor.

BAŞROLDE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.

Ekranlara kitleyecek, soluksuz izlenecek: TRT 1'de 15 Şubat'ta yayında! - Resim : 1

15 ŞUBAT SAAT 20.00'DE TRT 1'DE

"Kül Masalı", 15 Şubat'tan itibaren her perşembe 20.00'de TRT 1'de izleyenlerle buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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