ANKA'da istifa furyası: Yöneticiler ajanstan ayrıldı

GERÇEK GÜNDEM - ANKA Haber Ajansı yönetiminde büyük bir deprem yaşandı.

Seçim döneminde Anadolu Ajansı’yla birlikte sonuçları aktarmasıyla öne çıkan ANKA’nın yöneticileri istifa etti.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; ajansın Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sinan Tartanoğlu ve dört editör ayrılma kararı aldı.

Ajansta bir süredir sorun yaşandığı belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), ANKA'da yetki almasından sonra patronajla yazı işleri ekibi arasında sıkıntılar arttı.

Ocak ayı başında Dürdane Kırçuval'ın görevden alınması idari yönetimle yazı işleri arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

İstifa eden gazetecilerin avukatları, sendika yöneticileri ile ANKA yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

AJANSIN TARİHİ

Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Gazeteci ve CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti veriyor.

Türkiye'de habercilik ekolü oluşturan bir kuruluş olarak öne çıkan ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapansa da 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem