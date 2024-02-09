"16 aydır kira ödemiyor" demişti: Ev sahibiyle mahkemelik olan Pucca'dan açıklama

Pucca ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve 'Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet, ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi, yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi...' dedi.