Tuba Ünsal "Pucca eski kiracımdı" dedi, yaşadıklarını anlattı

EKONOMİK ZORLUKLARI ANLATTI

'Pucca' ismiyle bilinen Işık ise kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar."