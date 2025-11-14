Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı

Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 78. yaş gününde yaşamını yitirdi. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi için sevenleri yasa boğulurken, Abacı’nın serveti ve mirasının kime kalacağına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, kısa süre önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören usta sanatçı, 78. doğum gününde hayata veda etti. Abacı’nın vefatı, sanat camiasında ve sevenlerini yasa boğdu.

Sanatçının ölümünün ardından, geride bıraktığı mal varlığı sosyal medyada gündem oldu. Sabah gazetesinin haberine göre, Muazzez Abacı’nın İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değerli gayrimenkullere sahip olduğu iddia ediliyor.

Tuzla’da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli’de daireler, bankada yüksek miktarda nakit para, ayrıca bir otomobil ve bir cipin sanatçının mal varlığı arasında yer aldığı iddia edildi.

‘1,2 MİLYAR DOLAR’ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Bazı kaynaklarda, Muazzez Abacı’nın servetinin 1,2 milyar doları aştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu rakamın doğruluğuna dair herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Abacı’nın gerçek mal varlığının ne kadar olduğu, yakın zamanda netlik kazanması beklenen konular arasında.

MİRASI KİME KALACAK?

Abacı’nın vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri de mirasın kime kalacağı oldu. İddialara göre sanatçının tek çocuğu olan Saba Abacı, yasal mirasçı olarak öne çıkıyor.

