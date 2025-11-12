Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi!

Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti. Usta sanatçı, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta ABD’de kızı Saba Abacı’yı ziyaret ettiği sırada kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri Taner Budak, usta sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Abacı, Ekim sonunda geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tutuluyordu.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Asıl adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi. 1970’li yıllarda müzik kariyerine adım atan Abacı, 'Bir Sen Kaldın İçimde' adlı ilk plağıyla dikkat çekti. Ardından 'Vurgun', 'Sensiz Saadet Neymiş', 'Geceler' gibi unutulmaz eserlerle Türk sanat müziğine damgasını vurdu.

Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi! - Resim : 1

Kendine özgü yorumu, güçlü sesi ve sahnedeki zarafetiyle bir dönemin simgesi haline gelen Abacı, 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görüldü. Sanat hayatı boyunca onlarca albüm yayımladı, yüzlerce konser verdi ve sayısız sanatçıya ilham kaynağı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
