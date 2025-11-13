Esra Ezmeci’nin Konuğu Meli Bendeli’den Şok Sözler! Çukur’un Timsah Celil’i İtiraf Etti: “Eskortluk Yapıyorum!”

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çukur dizisinde canlandırdığı “Timsah Celil” karakteriyle hafızalara kazınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli adını alan oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube’da yayınlanacak programına katılarak çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

“NE İŞ YAPIYORSUNUZ?” SORUSUNA BEKLENMEDİK YANIT

Programın tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ezmeci, Bendeli’ye “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bendeli’nin verdiği yanıt ise gündemi salladı: “Eskortluk yapıyorum.”

Bu açıklamanın ardından Ezmeci’nin, “Bunca iyi oyunculuktan sonra nasıl bu noktaya geldiniz?”

sorusuna Bendeli, “Param yoktu” şeklinde karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın kısa tanıtımından sonra Bendeli’nin sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı açıklamalara yorum yağdırırken, video binlerce kez paylaşıldı. Bendeli’nin açıklamalarının tamamının programın yayınlanmasıyla birlikte daha geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi