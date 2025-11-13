Esra Ezmeci’nin Konuğu Meli Bendeli’den Şok Sözler! Çukur’un Timsah Celil’i İtiraf Etti: “Eskortluk Yapıyorum!”

Çukur dizisinde Timsah Celil rolüyle tanınan ve cinsiyet geçiş sürecinin ardından yeniden gündeme gelen Meli Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bendeli’nin “Eskortluk yapıyorum” sözleri kısa sürede tartışma konusu oldu.

Esra Ezmeci’nin Konuğu Meli Bendeli’den Şok Sözler! Çukur’un Timsah Celil’i İtiraf Etti: “Eskortluk Yapıyorum!”
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çukur dizisinde canlandırdığı “Timsah Celil” karakteriyle hafızalara kazınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli adını alan oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube’da yayınlanacak programına katılarak çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

“NE İŞ YAPIYORSUNUZ?” SORUSUNA BEKLENMEDİK YANIT

Programın tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ezmeci, Bendeli’ye “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bendeli’nin verdiği yanıt ise gündemi salladı: “Eskortluk yapıyorum.”

Esra Ezmeci’nin Konuğu Meli Bendeli’den Şok Sözler! Çukur’un Timsah Celil’i İtiraf Etti: “Eskortluk Yapıyorum!” - Resim : 1

Bu açıklamanın ardından Ezmeci’nin, “Bunca iyi oyunculuktan sonra nasıl bu noktaya geldiniz?”
sorusuna Bendeli, “Param yoktu” şeklinde karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın kısa tanıtımından sonra Bendeli’nin sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı açıklamalara yorum yağdırırken, video binlerce kez paylaşıldı. Bendeli’nin açıklamalarının tamamının programın yayınlanmasıyla birlikte daha geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.

Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı? Fatih Ürek İle İlgili İddialara Yanıt Geldi! Hastanede Miras Kavgası mı Çıktı?
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın' Ahmet Ercan Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'
Çelişkili İfadeler, Silinen Kayıtlar… Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor
Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli Borcu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Faiz Oranları Düşürüldü! Bugünden İtibaren Geçerli
Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı
Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek