Esra Ezmeci’nin Konuğu Meli Bendeli’den Şok Sözler! Çukur’un Timsah Celil’i İtiraf Etti: “Eskortluk Yapıyorum!”
Çukur dizisinde Timsah Celil rolüyle tanınan ve cinsiyet geçiş sürecinin ardından yeniden gündeme gelen Meli Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bendeli’nin “Eskortluk yapıyorum” sözleri kısa sürede tartışma konusu oldu.
Çukur dizisinde canlandırdığı “Timsah Celil” karakteriyle hafızalara kazınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek Meli Bendeli adını alan oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bendeli, Psikolog Esra Ezmeci’nin YouTube’da yayınlanacak programına katılarak çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
“NE İŞ YAPIYORSUNUZ?” SORUSUNA BEKLENMEDİK YANIT
Programın tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ezmeci, Bendeli’ye “Ne iş yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bendeli’nin verdiği yanıt ise gündemi salladı: “Eskortluk yapıyorum.”
Bu açıklamanın ardından Ezmeci’nin, “Bunca iyi oyunculuktan sonra nasıl bu noktaya geldiniz?”
sorusuna Bendeli, “Param yoktu” şeklinde karşılık verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Programın kısa tanıtımından sonra Bendeli’nin sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı açıklamalara yorum yağdırırken, video binlerce kez paylaşıldı. Bendeli’nin açıklamalarının tamamının programın yayınlanmasıyla birlikte daha geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi