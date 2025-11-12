Kültür Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı İçin Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı'nın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı İçin Başsağlığı Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta ABD’de kızı Saba Abacı’yı ziyaret ettiği sırada kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başsağlığı mesajı paylaştı.

NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi!Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi!Güncel

Muazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddiaMuazzez Abacı'ya Yanlış Tedavi mi Uygulandı? Sanat Camiasını Sarsan İddiaMagazin

Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber GeldiKalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türk Müziği, Efsane Sesini Kaybetti... Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi! Muazzez Abacı Yaşamını Yitirdi!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü Antalya'da Vahşet! Polis Memuru, Eşini ve 2 Çocuğunu Öldürdü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında Bildirim Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP Hakkında Bildirim
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi