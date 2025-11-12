Kültür Bakanlığı'ndan Muazzez Abacı İçin Başsağlığı Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta ABD’de kızı Saba Abacı’yı ziyaret ettiği sırada kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, başsağlığı mesajı paylaştı.

NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi