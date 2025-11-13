Mehmet Ali Erbil'in Serveti Dudak Uçuklattı! 'Hiç Çalışmasam Da Yeter' Diyerek Hepsini Tek Tek Saydı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde hem özel hayatıyla hem de sert açıklamalarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Kendinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu kez mal varlığıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Bir süredir “maddi olarak zor günler geçirdiği, geçinmekte güçlük çektiği” yönünde ortaya atılan söylentiler tartışma yaratırken, Erbil katıldığı bir canlı yayında sessizliğini bozdu ve servetini ilk kez açık açık anlattı.

Mehmet Ali Erbil, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar ediyor. Eski eşlerime verdiğim evlerin toplam değeri de 10 milyon doları bulur. Hiçbir zaman kumarda tüm varlığımı kaybetmedim. Çocuklarımın ve ailemin geleceğini hep garanti altına aldım.”

Ünlü şovmen, çocuklarının geleceğine de önemli yatırımlar yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“17 yaşındaki çocuğum Londra’da eğitim alacak. Onun için gereken her şeyi daha şimdiden planladım. Hiç çalışmasam bile bana da, çocuklarıma da, torunlarıma da yetecek kadar bir servetim var.”

Erbil’in açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü ismin servetiyle ilgili detayları tartışmaya devam etti.

