Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...'

Usta sanatçı Muazzez Abacı’nın ölümüyle ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Kızı Aslı Saba Abacı hastanedeki son 48 saati açıkladı.

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. 78’inci yaş gününde hayata veda eden ünlü sanatçının gerçek ölüm sebebi, kızı Aslı Saba Abacı’nın açıklamalarıyla netleşti.

“HİÇ AKLIMIZA GELMEYECEK BİR ŞEKİLDE…”

Kızını ziyaret etmek için Amerika’ya giden Abacı, 5 Kasım’da kalp krizi geçirdi ve hemen anjiyoya alındı. Müdahale sonrası stent takılan sanatçının böbreklerinde komplikasyon gelişti. Yoğun bakım sürecinde antibiyotik tedavisine başlandı ancak Abacı ilaca ters reaksiyon gösterdi. Aslı Saba Abacı, annesinin beklenmedik şekilde kötüleştiğini belirterek, “Anjiyodan sonra böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Annem antibiyotiğe ters tepki verdi. İlk günler gayet iyiydi ama böbrek ve kalp uyum sağlayamadı. Son iki gün çok zorlandı. Böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmedi.” dedi.

YOĞUN BAKIMDA VERİLEN MÜCADELE

Abacı’nın yoğun bakımdayken bilincinin açık olduğunu ve sürekli konuştuklarını anlatan kızı, “İlk geldiğimizde doktorlar ‘gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi’ diye sordu. Annem ‘Yok canım, benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ dedi. Hayat doluydu.” açıklamasında bulundu.

HASTANEYE YÖNELİK ŞÜPHE YOK

Aslı Saba Abacı, tedavi sürecinde bir ihmal olmadığını vurgulayarak “Her şey yapıldı, ellerinden geleni yaptılar. Bu komplikasyonlar bazen olabiliyormuş” dedi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Sanatçının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. ABD’deki resmi işlemler tamamlandıktan sonra Abacı’nın naaşı THY aracılığıyla İstanbul’a gönderilecek.

VEDA TÖRENİ TARİHİ DEĞİŞTİ

Daha önce paylaşılan tarih revize edildi. Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00’de yapılacak. Anma programının ardından naaş Ankara’ya götürülecek.

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Usta sanatçının vasiyeti üzerine, Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda, küçük yaşta kaybettiği babası Oktay Altıoklar’ın mezarının yanına defnedileceği açıklandı.

