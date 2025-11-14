Dilan ve Engin Polat Çifti İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturmasında testleri pozitif çıkan Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden 8’inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Dilan Polat ve Engin Polat savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilmeyen isimler, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

Dilan Polat Engin Polat Uyuşturucu
