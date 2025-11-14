Konserlere Ara Vermişti, Tan Taşçı Sahnelere Geri Döneceği Zamanı Açıkladı

Şarkıcı Tan Taşçı, konserlere ara verme nedenini açıkladı. "Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum" diyen şarkıcı, bahar aylarında konser yapacağını belirtti.

Konserlere Ara Vermişti, Tan Taşçı Sahnelere Geri Döneceği Zamanı Açıkladı
Şarkıcı Tan Taşçı, “konser yapmama” kararının nedenini açıkladı. X hesabından yaptığı açıklamada Taşçı, “Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir” dedi.

Taşçı, “Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir” ifadelerini kullandı.

KONSER VERECEĞİ ZAMANI AÇIKLADI

“Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir” değerlendirmesini yapan şarkıcı, bahar aylarında konser yapacağını belirterek paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum…”

