Metin Akpınar’a Bir Dava Daha! 'Bizi Yok Saymanın Bedelini Ödeyecek'

Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına açtığı dava ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nebioğlu paylaşımında, “Benim kaybedeceğimi düşünen acaba kaç yığılmış salaksınız. Ben kaybetmiş olsam acaba bu davayı açar mıydım? O Metin Akpınar yüzünden bana aile olan ailemle bile ağız tadıyla yaşayamadım. Siz onun avukatlarına söyleyin başka iş hanı bulsunlar. Çünkü Metin Akpınar davayı kaybedince size han levhası gösterir” ifadelerini kullandı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Nebioğlu, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı’nın önümüzdeki günlerde Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacağını söyledi.

"KARDEŞİM DE DAVA AÇACAK"

“Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar’a kırgınlığım büyük” diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara’nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum.”