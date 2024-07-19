Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten 15 yıl sonra barış pozu

'İbo Show'da 15 yıl önce yaşadıkları tartışmadan sonra bir daha yan yana gelmeyen Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, dün akşam Bodrum'da bir araya geldi. İkili, barıştıklarını birbirlerine sarıldıkları fotoğrafla duyurdu.

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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten 15 yıl sonra barış pozu

Ünlü sanatçılar Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses arasındaki küskünlük uzun yıllardır ara ara gündeme geliyor. 15 yıl önce 'İbo Show'a konuk olan Tilbe ve sunucu Tatlıses'in arasındaki tartışma, ikili arasındaki ipleri koparmıştı.

Tilbe, Tatlıses'in sözlerine sinirlenerek programı terk etmiş ve iki sanatçı bir daha yan yana gelmemişti.

İKİ SANATÇIDAN BARIŞ POZU

Yıllardır konuşmayan sanatçılar, dün akşam Bodrum'da bir araya geldi. İkili, birbirlerine sarılarak verdikleri pozu Instagram hesaplarından paylaştı.

Seneler sonra yan yana gelen ikilinin barışması sosyal medyada da yankı uyandırdı.

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